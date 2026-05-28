Die Analysten der Berenberg Bank haben sowohl ihre Kaufempfehlung "Buy" als auch das Kursziel von 40,00 Euro für die Aktien des heimischen Baukonzerns Porr bestätigt, nach dem jüngsten Quartalsupdate des Unternehmens.

Das Betriebsergebnis (Ebit) lag dabei über den Erwartungen des zuständigen Experten Andreas Wolf. Der Auftragsbestand überstieg zudem erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von 10 Milliarden Euro.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten für die Porr weiterhin 3,11 Euro für 2026 sowie 3,20 bzw. 3,23 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,12 Euro für 2025, auf 1,17 Euro für 2027 sowie 1,16 Euro für 2028.

Am Mittwochvormittag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse mit 38,60 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spa

ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

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