PORR Aktie
|39,00EUR
|2,55EUR
|7,00%
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
PORR buy
Die Analysten der Berenberg Bank haben sowohl ihre Kaufempfehlung "Buy" als auch das Kursziel von 40,00 Euro für die Aktien des heimischen Baukonzerns Porr bestätigt, nach dem jüngsten Quartalsupdate des Unternehmens.
Das Betriebsergebnis (Ebit) lag dabei über den Erwartungen des zuständigen Experten Andreas Wolf. Der Auftragsbestand überstieg zudem erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von 10 Milliarden Euro.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten für die Porr weiterhin 3,11 Euro für 2026 sowie 3,20 bzw. 3,23 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,12 Euro für 2025, auf 1,17 Euro für 2027 sowie 1,16 Euro für 2028.
Am Mittwochvormittag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse mit 38,60 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/spa
ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com
AFA0033 2026-05-28/10:36
|Zusammenfassung: PORR AG buy
|
Unternehmen:
PORR AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
38,45 €
|
Abst. Kursziel*:
4,03%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
38,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,96%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PORR AG
|
09:28
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime startet im Plus (finanzen.at)
|
27.05.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
27.05.26
|ATX aktuell: ATX notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
27.05.26
|Aufschläge in Wien: nachmittags Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
27.05.26
|Aufschläge in Wien: ATX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.05.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX in Grün (finanzen.at)
|
27.05.26
|Porr im ersten Quartal mit Gewinnplus und Auftragsrekord (APA)
|
26.05.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
Analysen zu PORR AG
|28.02.17
|PORR buy
|Erste Group Bank
|06.03.26
|PORR Hold
|Warburg Research
|28.08.20
|PORR Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.08.20
|PORR Hold
|Erste Group Bank
|09.04.20
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.12.19
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|PORR AG
|38,45
|5,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:55
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|10:55
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|10:08
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|09:33
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|09:10
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|09:00
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:59
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|08:50
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08:02
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:59
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:27
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:15
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:15
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|07:05
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Uber Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|Ferrari Buy
|UBS AG
|06:28
|Inditex Buy
|UBS AG
|06:27
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|06:26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|27.05.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|27.05.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital