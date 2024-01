Schwacher Handel: ATX nachmittags im Minus

Der ATX verliert am zweiten Tag der Woche an Boden.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,72 Prozent schwächer bei 3 410,28 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 115,312 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 3 435,68 Punkte an der Kurstafel, nach 3 434,97 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 448,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 406,45 Punkten lag.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 3 316,68 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 02.10.2023, mit 3 128,03 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 159,71 Punkten.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Telekom Austria (+ 1,44 Prozent auf 7,76 EUR), OMV (+ 0,53 Prozent auf 39,98 EUR), Vienna Insurance (+ 0,38 Prozent auf 26,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,22 Prozent auf 36,81 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 32,45 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-3,27 Prozent auf 25,44 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,69 Prozent auf 123,20 EUR), Andritz (-2,39 Prozent auf 55,05 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,15 Prozent auf 43,25 EUR) und Verbund (-2,14 Prozent auf 82,25 EUR) unter Druck.

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 173 244 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 29,200 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at