Schwacher Handel: ATX Prime liegt nachmittags im Minus

Anleger in Wien treten am Nachmittag den Rückzug an.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,59 Prozent leichter bei 1 801,85 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 1 812,74 Punkte an der Kurstafel, nach 1 812,49 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 795,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 815,68 Punkten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 0,076 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der ATX Prime 1 875,68 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 758,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 561,26 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 5,12 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2,29 Prozent auf 116,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,20 Prozent auf 38,10 EUR), Vienna Insurance (+ 0,69 Prozent auf 29,35 EUR), OMV (+ 0,35 Prozent auf 40,54 EUR) und CA Immobilien (+ 0,21 Prozent auf 28,90 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wienerberger (-4,40 Prozent auf 30,84 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,05 Prozent auf 8,90 EUR), UBM Development (-2,74 Prozent auf 21,30 EUR), ZUMTOBEL (-1,89 Prozent auf 6,24 EUR) und STRABAG SE (-1,75 Prozent auf 39,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. 2 925 327 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,160 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

