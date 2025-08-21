Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 18:01 Uhr um 0,47 Prozent tiefer bei 44 728,83 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,276 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,035 Prozent schwächer bei 44 922,70 Punkten in den Handel, nach 44 938,31 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 44 892,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 44 579,03 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,521 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 323,07 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 21.05.2025, den Wert von 41 860,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2024, wurde der Dow Jones mit 40 890,49 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 5,51 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45 207,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 2,92 Prozent auf 87,13 USD), UnitedHealth (+ 2,04 Prozent auf 305,96 USD), Amgen (+ 1,02 Prozent auf 299,48 USD), Travelers (+ 0,73 Prozent auf 276,38 USD) und Johnson Johnson (+ 0,54 Prozent auf 179,80 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walmart (-3,96 Prozent auf 98,51 USD), IBM (-1,05 Prozent auf 240,01 USD), Sherwin-Williams (-1,03 Prozent auf 363,35 USD), Salesforce (-0,92 Prozent auf 244,19 USD) und Caterpillar (-0,89 Prozent auf 416,83 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 10 304 569 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,685 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Merck-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

