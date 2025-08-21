Caterpillar Aktie

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

Index im Blick 21.08.2025 18:03:36

Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Donnerstagmittag Verluste

So bewegt sich der Dow Jones mittags.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 18:01 Uhr um 0,47 Prozent tiefer bei 44 728,83 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,276 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,035 Prozent schwächer bei 44 922,70 Punkten in den Handel, nach 44 938,31 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 44 892,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 44 579,03 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,521 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 323,07 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 21.05.2025, den Wert von 41 860,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2024, wurde der Dow Jones mit 40 890,49 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 5,51 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45 207,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 2,92 Prozent auf 87,13 USD), UnitedHealth (+ 2,04 Prozent auf 305,96 USD), Amgen (+ 1,02 Prozent auf 299,48 USD), Travelers (+ 0,73 Prozent auf 276,38 USD) und Johnson Johnson (+ 0,54 Prozent auf 179,80 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walmart (-3,96 Prozent auf 98,51 USD), IBM (-1,05 Prozent auf 240,01 USD), Sherwin-Williams (-1,03 Prozent auf 363,35 USD), Salesforce (-0,92 Prozent auf 244,19 USD) und Caterpillar (-0,89 Prozent auf 416,83 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 10 304 569 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,685 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Merck-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten

Börse aktuell - Live Ticker

Zurückhaltung vor Jackson Hole: ATX schlussendlich kaum verändert -- DAX schließlich stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kehrte am Donnerstag an die Nulllinie zurück, während der deutsche Leitindex sich kaum vom Fleck bewegte. An der Wall Street kommt es am Donnerstag zu Abgaben. An den Märkten in Asien waren am Donnerstag überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

