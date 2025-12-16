Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in IBM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die IBM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 133,10 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die IBM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 75,133 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IBM-Aktie auf 308,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 190,54 USD wert. Das entspricht einem Plus von 131,91 Prozent.

Der Marktwert von IBM betrug jüngst 290,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at