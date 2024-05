Schwacher Handel: FTSE 100 nachmittags in Rot

Am Dienstag fällt der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,20 Prozent auf 8 407,19 Punkte zurück. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,666 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8 424,20 Punkte an der Kurstafel, nach 8 424,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 8 379,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 424,20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 7 895,85 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.02.2024, den Stand von 7 662,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 756,87 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,88 Prozent aufwärts. Bei 8 474,41 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Schroders (+ 2,05 Prozent auf 3,78 GBP), AstraZeneca (+ 1,54 Prozent auf 122,82 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,01 Prozent auf 164,75 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,84 Prozent auf 45,74 GBP) und Tesco (+ 0,55 Prozent auf 3,12 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen BT Group (-3,14 Prozent auf 1,28 GBP), easyJet (-2,87 Prozent auf 4,61 GBP), RS Group (-2,65 Prozent auf 8,07 GBP), D S Smith (-2,34 Prozent auf 3,67 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-2,13 Prozent auf 8,70 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 53 305 683 Aktien gehandelt. Mit 219,675 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,58 Prozent die höchste Dividendenrendite.

