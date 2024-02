Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter

Am Mittwoch geht es im MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,27 Prozent auf 25 687,51 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 249,282 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,063 Prozent schwächer bei 25 742,04 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 758,31 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25 853,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 629,85 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, den Stand von 25 432,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, stand der MDAX bei 25 948,02 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 21.02.2023, einen Wert von 28 710,28 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 4,29 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell CTS Eventim (+ 2,20 Prozent auf 69,80 EUR), LANXESS (+ 1,53 Prozent auf 24,54 EUR), Fraport (+ 1,21 Prozent auf 52,02 EUR), HUGO BOSS (+ 1,19 Prozent auf 63,10 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,11 Prozent auf 11,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,46 Prozent auf 36,02 EUR), SMA Solar (-3,46 Prozent auf 50,25 EUR), Gerresheimer (-2,25 Prozent auf 89,00 EUR), United Internet (-2,14 Prozent auf 22,88 EUR) und JENOPTIK (-2,12 Prozent auf 29,56 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 090 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16,824 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at