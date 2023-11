Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent leichter bei 13 249,41 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 107,368 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,023 Prozent auf 13 271,54 Punkte an der Kurstafel, nach 13 268,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 13 271,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 249,41 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 3,32 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.10.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 666,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.08.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 156,64 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.11.2022, den Stand von 12 248,20 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 9,64 Prozent aufwärts. 13 880,68 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 973,73 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Wüstenrot Württembergische (+ 1,78 Prozent auf 13,74 EUR), DEUTZ (+ 1,61 Prozent auf 4,29 EUR), INDUS (+ 1,49 Prozent auf 20,50 EUR), Energiekontor (+ 1,43 Prozent auf 70,80 EUR) und Klöckner (+ 1,34 Prozent auf 6,42 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Ceconomy St (-5,18 Prozent auf 2,27 EUR), MorphoSys (-1,94 Prozent auf 25,79 EUR), STO SE (-1,79 Prozent auf 131,40 EUR), AUTO1 (-1,47 Prozent auf 6,57 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-1,36 Prozent auf 1,31 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Ceconomy St-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 196 121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 9,485 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

