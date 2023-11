Schwacher Handel in London: FTSE 100 schwächelt zum Handelsende

So bewegte sich der FTSE 100 am Montag schlussendlich

Der FTSE 100 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 7 496,36 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,331 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 504,25 Punkten, nach 7 504,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 7 506,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 472,65 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 20.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 402,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Wert von 7 262,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 385,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 büßte der Index bereits um 0,764 Prozent ein. Bei 8 047,06 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 206,82 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Diploma (+ 11,19 Prozent auf 33,58 GBP), Ocado Group (+ 6,28 Prozent auf 5,96 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,95 Prozent auf 130,70 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,80 Prozent auf 91,90 GBP) und Antofagasta (+ 2,10 Prozent auf 14,08 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Ashtead (-10,49 Prozent auf 46,94 GBP), Compass Group (-2,01 Prozent auf 20,50 GBP), ConvaTec (-1,59 Prozent auf 2,23 GBP), Associated British Foods (-1,51 Prozent auf 23,44 GBP) und AstraZeneca (-1,50 Prozent auf 101,06 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 47 673 755 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 195,781 Mrd. Euro den größten Anteil.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

