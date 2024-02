Schwacher Handel in New York: Dow Jones letztendlich leichter

Der Dow Jones schloss nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 38 949,02 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 13,227 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,296 Prozent stärker bei 39 087,90 Punkten, nach 38 972,41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 38 741,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 38 956,46 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,500 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 109,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.11.2023, stand der Dow Jones noch bei 35 416,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.02.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 32 656,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 282,28 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 2,78 Prozent auf 207,00 USD), Walt Disney (+ 1,26 Prozent auf 110,80 USD), Visa (+ 0,87 Prozent auf 285,63 USD), Goldman Sachs (+ 0,61 Prozent auf 393,18 USD) und Caterpillar (+ 0,59 Prozent auf 329,56 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-2,95 Prozent auf 498,28 USD), Dow (-2,08 Prozent auf 55,10 USD), Intel (-1,73 Prozent auf 41,99 USD), 3M (-0,91 Prozent auf 91,46 USD) und Nike (-0,76 Prozent auf 104,35 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 12 995 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,798 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,70 zu Buche schlagen. Mit 6,82 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der 3M-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at