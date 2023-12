Schwacher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich nachmittags schwächer

Am Freitag gibt der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0,02 Prozent auf 11 130,59 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,265 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,290 Prozent auf 11 100,32 Punkte an der Kurstafel, nach 11 132,60 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 093,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 11 140,08 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,107 Prozent. Vor einem Monat, am 22.11.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 832,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2023, wies der SMI einen Stand von 11 014,76 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.12.2022, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 774,64 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 1,38 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 11 616,37 Punkten. 10 251,33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,93 Prozent auf 295,80 CHF), Lonza (+ 1,88 Prozent auf 352,90 CHF), Alcon (+ 0,92 Prozent auf 66,06 CHF), Swisscom (+ 0,43 Prozent auf 509,20 CHF) und Partners Group (+ 0,37 Prozent auf 1 224,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Logitech (-1,53 Prozent auf 78,74 CHF), Richemont (-1,45 Prozent auf 115,85 CHF), Roche (-0,43 Prozent auf 243,95 CHF), Holcim (-0,24 Prozent auf 66,38 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,13 Prozent auf 37,24 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 447 945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 265,152 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,85 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

