Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung im Minus

Schlussendlich beendete der NASDAQ 100 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 18 100,19 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,121 Prozent fester bei 18 130,44 Punkten, nach 18 108,46 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 18 178,66 Punkte, das Tagestief hingegen 18 050,69 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 08.03.2024, den Stand von 18 018,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 16 649,87 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, den Wert von 13 062,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 9,41 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Tesla (+ 4,90 Prozent auf 172,98 USD), Enphase Energy (+ 2,65 Prozent auf 115,24 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,40 Prozent auf 8,52 USD), Moderna (+ 2,15 Prozent auf 105,09 USD) und Charter A (+ 2,08 Prozent auf 273,05 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Fortinet (-3,55 Prozent auf 68,39 USD), Sirius XM (-3,15 Prozent auf 3,38 USD), Dollar Tree (-1,90 Prozent auf 128,22 USD), Intel (-1,89 Prozent auf 37,98 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-1,53 Prozent auf 519,25 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 270 999 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,919 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,90 erwartet. Mit 7,98 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

