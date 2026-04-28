Schwacher Handel: NASDAQ Composite fällt

Der NASDAQ Composite bewegt sich derzeit im Minus.

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,37 Prozent schwächer bei 24 546,42 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,12 Prozent auf 24 609,57 Punkte an der Kurstafel, nach 24 887,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24 724,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 524,23 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der NASDAQ Composite bei 20 948,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 857,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 366,13 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,64 Prozent. Bei 24 899,37 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Omnicell (+ 17,51 Prozent auf 44,22 USD), Park-Ohio (+ 7,04 Prozent auf 28,73 USD), Americas Car-Mart (+ 4,17 Prozent auf 12,99 USD), JetBlue Airways (+ 3,64 Prozent auf 5,12 USD) und Alliance Resource Partners LP (+ 3,61 Prozent auf 26,37 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Rambus (-25,55 Prozent auf 105,21 USD), Ceva (-10,24 Prozent auf 24,36 USD), FormFactor (-9,05 Prozent auf 130,91 USD), Amkor Technology (-8,78 Prozent auf 68,98 USD) und Photronics (-8,40 Prozent auf 47,08 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 085 801 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,327 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,16 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at