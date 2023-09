Schwacher Handel: NASDAQ Composite schwächelt am Dienstagmittag

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 1,29 Prozent auf 13 100,77 Punkte abwärts. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,681 Prozent leichter bei 13 180,96 Punkten, nach 13 271,32 Punkten am Vortag.

Bei 13 199,13 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 090,41 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 13 590,65 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 26.06.2023, den Wert von 13 335,78 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 26.09.2022, mit 10 802,92 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 26,13 Prozent. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Roivant Sciences (+ 23,80 Prozent auf 12,64 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 7,10 Prozent auf 45,69 USD), Cutera (+ 6,66) Prozent auf 6,89 USD), Agenus (+ 3,95 Prozent auf 1,19 USD) und Trinity Biotech (+ 3,53 Prozent auf 0,67 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil American Bio Medica (-26,00 Prozent auf 0,00 USD), Ebix (-12,28 Prozent auf 10,43 USD), Geospace Technologies (-6,62 Prozent auf 12,77 USD), Omnicell (-5,55 Prozent auf 45,81 USD) und Cintas (-4,23 Prozent auf 484,13 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 210 488 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,583 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

In diesem Jahr weist die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 14,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

