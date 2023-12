Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels in Rot

So performte der NASDAQ Composite am fünften Tag der Woche letztendlich.

Letztendlich fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,56 Prozent auf 15 011,35 Punkte zurück. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,027 Prozent auf 15 099,20 Punkte an der Kurstafel, nach 15 095,14 Punkten am Vortag.

Bei 15 111,41 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 955,37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0,115 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 29.11.2023, bei 14 258,49 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 29.09.2023, den Stand von 13 219,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.12.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 10 478,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 44,52 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 150,07 Punkten. Bei 10 265,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Emmis Communications A (+ 10,62 Prozent auf 5,00 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 9,80 Prozent auf 0,09 USD), EMCORE (+ 8,43 Prozent auf 0,49 USD), Dixie Group (+ 7,42 Prozent auf 0,74 USD) und Trinity Biotech (+ 4,63 Prozent auf 0,43 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Sangamo Therapeutics (-9,30 Prozent auf 0,54 USD), Consumer Portfolio Services (-6,39 Prozent auf 9,37 USD), MicroStrategy (-5,43 Prozent auf 631,62 USD), Americas Car-Mart (-4,66 Prozent auf 75,77 USD) und Cerus (-4,42 Prozent auf 2,16 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Dish Network-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 22 226 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,715 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Ebix-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 40,85 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at