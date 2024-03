Schwacher Handel: SDAX zeigt sich am Montagnachmittag schwächer

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,71 Prozent auf 13 775,13 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 115,680 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,457 Prozent auf 13 809,72 Punkte an der Kurstafel, nach 13 873,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 13 827,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 768,34 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 13 701,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 249,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bei 13 278,53 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,333 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Grand City Properties (+ 3,86 Prozent auf 9,55 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 2,27 Prozent auf 19,37 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,19 Prozent auf 7,93 EUR), AUTO1 (+ 1,76 Prozent auf 3,69 EUR) und Bilfinger SE (+ 1,60 Prozent auf 43,22 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SÜSS MicroTec SE (-6,66 Prozent auf 35,75 EUR), STRATEC SE (-4,93 Prozent auf 42,40 EUR), pbb (-4,23 Prozent auf 4,25 EUR), SCHOTT Pharma (-3,68 Prozent auf 36,60 EUR) und JOST Werke (-3,21 Prozent auf 46,80 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX weist die pbb-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 450 016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 15,720 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,65 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

