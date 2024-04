Schwacher Handel: SLI beginnt die Sitzung im Minus

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,34 Prozent tiefer bei 1 850,26 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,051 Prozent auf 1 855,68 Punkte an der Kurstafel, nach 1 856,63 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 1 855,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 849,91 Punkten lag.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,131 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 908,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, lag der SLI bei 1 780,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, stand der SLI noch bei 1 786,30 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 4,92 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Novartis (+ 1,62 Prozent auf 90,56 CHF), Straumann (+ 0,73 Prozent auf 138,10 CHF), UBS (+ 0,56 Prozent auf 25,16 CHF), SGS SA (+ 0,39 Prozent auf 82,28 CHF) und Temenos (+ 0,25 Prozent auf 59,05 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ams (-4,21 Prozent auf 0,98 CHF), Nestlé (-4,11 Prozent auf 90,12 CHF), Sandoz (-1,08 Prozent auf 30,28 CHF), Sonova (-0,78 Prozent auf 253,20 CHF) und Julius Bär (-0,68 Prozent auf 48,12 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 910 805 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 252,038 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

