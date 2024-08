Schwacher Handel: SLI gibt zum Start des Mittwochshandels nach

Der SLI setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,30 Prozent leichter bei 1 984,58 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,440 Prozent auf 1 981,72 Punkte an der Kurstafel, nach 1 990,47 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 981,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 984,81 Einheiten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,585 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der SLI einen Wert von 1 960,57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.05.2024, wies der SLI 1 955,23 Punkte auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, bei 1 706,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 12,54 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 009,70 Punkte. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 0,32 Prozent auf 438,70 CHF), Lindt (+ 0,27 Prozent auf 10 980,00 CHF), Sika (+ 0,27 Prozent auf 261,40 CHF), Richemont (+ 0,18 Prozent auf 135,55 CHF) und Swatch (I) (+ 0,17 Prozent auf 178,90 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sonova (-3,16 Prozent auf 282,40 CHF), Alcon (-1,33 Prozent auf 81,60 CHF), ams (-1,02 Prozent auf 1,07 CHF), Lonza (-0,79 Prozent auf 555,80 CHF) und Swiss Life (-0,56 Prozent auf 670,00 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 102 100 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 244,091 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,85 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

