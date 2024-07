Schwacher Handel: SMI beginnt die Freitagssitzung im Minus

So bewegt sich der SMI morgens.

Um 09:12 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,29 Prozent auf 12 070,98 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,421 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,227 Prozent auf 12 078,04 Punkte an der Kurstafel, nach 12 105,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 067,08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 092,68 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.06.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 015,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.04.2024, wies der SMI einen Stand von 11 344,32 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, bei 11 183,55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 8,06 Prozent. Bei 12 434,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 1,79 Prozent auf 569,80 CHF), Roche (+ 0,97 Prozent auf 280,20 CHF), Logitech (+ 0,46 Prozent auf 78,06 CHF), Partners Group (+ 0,38 Prozent auf 1 180,00 CHF) und Richemont (+ 0,38 Prozent auf 131,70 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Holcim (-3,10 Prozent auf 80,76 CHF), Nestlé (-1,46 Prozent auf 87,52 CHF), Alcon (-0,78 Prozent auf 81,34 CHF), Geberit (-0,69 Prozent auf 543,80 CHF) und Swiss Life (-0,60 Prozent auf 660,80 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 540 929 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,362 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

