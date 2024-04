Schwacher Handel: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch verliert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,98 Prozent auf 17 991,68 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,17 Prozent auf 17 957,96 Punkte an der Kurstafel, nach 18 169,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18 040,83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 932,42 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 0,765 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 018,45 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 10.01.2024, mit 16 793,05 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 10.04.2023, einen Stand von 13 051,23 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,75 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 18 464,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Constellation Energy (+ 1,68 Prozent auf 191,26 USD), NVIDIA (+ 1,25 Prozent auf 864,24 USD), Dollar Tree (+ 0,54 Prozent auf 128,02 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 0,44 Prozent auf 519,16 USD) und eBay (+ 0,29 Prozent auf 52,11 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil CoStar Group (-6,00 Prozent auf 89,95 USD), Walgreens Boots Alliance (-5,94 Prozent auf 18,04 USD), GLOBALFOUNDRIES (-5,17 Prozent auf 49,02 USD), Warner Bros Discovery (-4,89 Prozent auf 8,27 USD) und Charter A (-4,36 Prozent auf 259,62 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 312 623 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,906 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

