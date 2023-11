Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in Europa am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,27 Prozent leichter bei 4 142,10 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,637 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,119 Prozent auf 4 148,42 Punkte an der Kurstafel, nach 4 153,37 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 148,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 134,30 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,867 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 144,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 288,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 739,28 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 7,42 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Flutter Entertainment (+ 1,00 Prozent auf 136,85 GBP), Enel (+ 0,72 Prozent auf 6,16 EUR), Ferrari (+ 0,69 Prozent auf 312,18 EUR), Bayer (+ 0,61 Prozent auf 42,02 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,12 Prozent auf 165,05 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1,52 Prozent auf 15,00 EUR), adidas (-1,13 Prozent auf 169,94 EUR), BASF (-1,04 Prozent auf 43,03 EUR), Infineon (-0,66 Prozent auf 29,31 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,54 Prozent auf 369,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 587 701 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 348,189 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,04 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at