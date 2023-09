Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX am Freitagmittag im Minus

Am Freitag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Am Freitag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,06 Prozent tiefer bei 15 561,98 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,571 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,630 Prozent tiefer bei 15 473,80 Punkten, nach 15 571,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 15 471,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 562,08 Zählern.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,87 Prozent. Vor einem Monat, am 22.08.2023, wurde der DAX mit 15 705,62 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, wies der DAX einen Stand von 15 988,16 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 22.09.2022, einen Wert von 12 531,63 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 10,61 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 16 528,97 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 976,44 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Healthineers (+ 2,84 Prozent auf 47,04 EUR), Allianz (+ 1,52 Prozent auf 233,45 EUR), Symrise (+ 1,29 Prozent auf 91,08 EUR), Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 10,20 EUR) und Covestro (+ 0,97 Prozent auf 51,86 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Continental (-1,79 Prozent auf 64,88 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,44 Prozent auf 38,97 EUR), Rheinmetall (-1,28 Prozent auf 247,70 EUR), BMW (-0,99 Prozent auf 98,48 EUR) und Zalando (-0,90 Prozent auf 23,13 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 3 051 620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 146,751 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at