Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX startet in der Verlustzone

Der DAX kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 09:12 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,50 Prozent auf 15 493,25 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,571 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,630 Prozent auf 15 473,80 Punkte an der Kurstafel, nach 15 571,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 15 471,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 501,61 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 2,31 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 22.08.2023, bei 15 705,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, wies der DAX 15 988,16 Punkte auf. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2022, den Stand von 12 531,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 10,12 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit MTU Aero Engines (+ 1,95 Prozent auf 164,35 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,42 Prozent auf 46,39 EUR), Deutsche Bank (+ 0,30 Prozent auf 10,12 EUR), Allianz (+ 0,15 Prozent auf 230,30 EUR) und Zalando (+ 0,13 Prozent auf 23,37 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Continental (-1,76 Prozent auf 64,90 EUR), Fresenius SE (-1,55 Prozent auf 30,57 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,34 Prozent auf 123,78 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,30 Prozent auf 23,57 EUR) und Sartorius vz (-1,19 Prozent auf 315,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 259 292 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 146,751 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,82 erwartet. Mit 8,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at