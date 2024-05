Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich leichter

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,21 Prozent leichter bei 14 740,97 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 118,055 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,092 Prozent leichter bei 14 759,17 Punkten in den Handel, nach 14 772,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 14 647,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 785,29 Punkten erreichte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 499,23 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.02.2024, einen Stand von 13 825,47 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, bei 13 825,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 6,65 Prozent zu. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 785,29 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Punkte.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 28,25 Prozent auf 6,90 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 6,24 Prozent auf 4,18 EUR), ADTRAN (+ 3,71 Prozent auf 5,59 USD), SCHOTT Pharma (+ 2,76 Prozent auf 38,70 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 1,97 Prozent auf 49,25 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SAF-HOLLAND SE (-6,92 Prozent auf 17,22 EUR), Elmos Semiconductor (-6,08 Prozent auf 77,20 EUR), METRO (St) (-5,43 Prozent auf 4,88 EUR), CompuGroup Medical SE (-4,87 Prozent auf 27,72 EUR) und STRATEC SE (-4,71 Prozent auf 41,50 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die AUTO1-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 2 297 393 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 16,450 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at