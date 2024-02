Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Am Donnerstag stand der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,59 Prozent im Minus bei 13 754,10 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 113,790 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,224 Prozent auf 13 805,09 Punkte an der Kurstafel, nach 13 836,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 863,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 750,65 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 0,041 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 960,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 319,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, stand der SDAX noch bei 13 163,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,485 Prozent abwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit adesso SE (+ 4,40 Prozent auf 97,20 EUR), ADTRAN (+ 4,23 Prozent auf 6,53 USD), MorphoSys (+ 3,10 Prozent auf 40,62 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,67 Prozent auf 36,60 EUR) und GRENKE (+ 1,56 Prozent auf 22,75 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Varta (-8,74 Prozent auf 16,08 EUR), DWS Group GmbH (-6,53 Prozent auf 35,50 EUR), Fielmann (-5,05 Prozent auf 45,88 EUR), AUTO1 (-2,95 Prozent auf 3,79 EUR) und ATOSS Software (-2,94 Prozent auf 247,50 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 009 704 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 11,340 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,65 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

