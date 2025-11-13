grenke Aktie

14,10EUR -0,66EUR -4,47%
grenke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30

13.11.2025 15:34:36

grenke Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Bei dem Leasingspezialisten habe sich der positive Trend aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke AG Buy
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14,74 € 		Abst. Kursziel*:
103,53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
113,07%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

