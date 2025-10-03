grenke Aktie
|16,68EUR
|0,06EUR
|0,36%
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
grenke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei saisonal ohnehin eher schwach, schrieb Mengxian Sun in dem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Wachstumsrückgang im Neugeschäft des Leasinganbieters. Die Jahresziele hält Sun für erreichbar./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,56 €
|
Abst. Kursziel*:
32,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,89%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
Nachrichten zu grenke AGmehr Nachrichten
|
02.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
02.10.25
|ROUNDUP: Leasinganbieter Grenke verzeichnet mehr Neugeschäft (dpa-AFX)
|
02.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
02.10.25