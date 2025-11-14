HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Der Leasinganbieter sei auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen vom Vortag./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

