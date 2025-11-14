grenke Aktie
|14,54EUR
|0,30EUR
|2,11%
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Der Leasinganbieter sei auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen vom Vortag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,46 €
|
Abst. Kursziel*:
107,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
108,04%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
