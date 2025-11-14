grenke Aktie

14,54EUR 0,30EUR 2,11%
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30

14.11.2025 08:54:17

grenke Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Der Leasinganbieter sei auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen vom Vortag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke AG Buy
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14,46 € 		Abst. Kursziel*:
107,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
108,04%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

