grenke Aktie

14,10EUR -0,66EUR -4,47%
grenke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30

13.11.2025 15:43:10

grenke Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Analyst Philipp Häßler sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von "guten Quartalszahlen" des Leasingspezialisten. Negativ habe allerdings die Risikovorsorge überrascht, doch erwartet Häßler eine Normalisierung in den nächsten Quartalen. Grenke sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke AG Kaufen
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
14,74 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
14,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

