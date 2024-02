Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX mittags schwächer

Der TecDAX zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 1,26 Prozent auf 3 385,96 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 515,769 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,413 Prozent auf 3 415,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 429,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 415,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 385,13 Punkten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, den Wert von 3 275,50 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.11.2023, den Stand von 2 994,80 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.02.2023, den Stand von 3 268,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 436,25 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit ADTRAN (+ 7,09 Prozent auf 6,80 USD), HENSOLDT (+ 3,64 Prozent auf 32,42 EUR), Nordex (+ 2,38 Prozent auf 10,76 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,75 Prozent auf 21,53 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 1,31 Prozent auf 34,14 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Siltronic (-7,53 Prozent auf 85,30 EUR), AIXTRON SE (-4,06 Prozent auf 33,32 EUR), Infineon (-3,53 Prozent auf 33,06 EUR), EVOTEC SE (-3,13 Prozent auf 13,77 EUR) und SAP SE (-3,04 Prozent auf 162,66 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 178 800 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 196,884 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,92 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,86 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at