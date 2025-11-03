Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den TecDAX auch heute aufwärts.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent fester bei 3 632,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 577,543 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,043 Prozent tiefer bei 3 627,61 Punkten, nach 3 629,18 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 3 624,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 633,52 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.10.2025, den Wert von 3 734,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 3 760,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, den Stand von 3 329,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,71 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 1,36 Prozent auf 93,45 EUR), SMA Solar (+ 1,08 Prozent auf 26,24 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,97) Prozent auf 27,15 EUR), Siltronic (+ 0,56 Prozent auf 53,80 EUR) und 1&1 (+ 0,47 Prozent auf 21,50 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Sartorius vz (-1,26 Prozent auf 235,10 EUR), QIAGEN (-1,23 Prozent auf 40,26 EUR), Bechtle (-0,60 Prozent auf 36,42 EUR), PNE (-0,56 Prozent auf 10,66 EUR) und JENOPTIK (-0,51 Prozent auf 19,46 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 327 438 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 255,556 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6,50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die höchste Dividendenrendite.

