Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt am Dienstagnachmittag im Minus

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,10 Prozent leichter bei 7 686,50 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,389 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 694,19 Punkte an der Kurstafel, nach 7 694,19 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 717,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7 678,53 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, den Stand von 7 554,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 492,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 724,94 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Hikma Pharmaceuticals (+ 1,32 Prozent auf 18,87 GBP), GSK (+ 1,23 Prozent auf 15,68 GBP), Smith Nephew (+ 1,17 Prozent auf 10,83 GBP), Rolls-Royce (+ 1,15 Prozent auf 3,09 GBP) und AstraZeneca (+ 1,04 Prozent auf 108,84 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Beazley (-3,23 Prozent auf 5,34 GBP), RS Group (-2,59 Prozent auf 7,66 GBP), JD Sports Fashion (-2,39 Prozent auf 1,17 GBP), Intermediate Capital Group (-2,14 Prozent auf 15,74 GBP) und Ocado Group (-2,02 Prozent auf 7,20 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Vodafone Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 849 789 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 194,162 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Vodafone Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at