Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsstart schwächer

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr verliert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,11 Prozent auf 7 720,28 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,397 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 728,50 Punkten, nach 7 728,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 7 714,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 728,53 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, einen Wert von 7 461,93 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 20.11.2023, einen Stand von 7 496,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.02.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 014,31 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2024 bereits um 0,016 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Barclays (+ 5,72 Prozent auf 1,58 GBP), Aviva (+ 1,85 Prozent auf 4,38 GBP), NatWest Group (+ 0,84 Prozent auf 2,27 GBP), Auto Trader Group (+ 0,74 Prozent auf 7,32 GBP) und Tesco (+ 0,60 Prozent auf 2,83 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Airtel Africa (-4,63 Prozent auf 0,91 GBP), Fresnillo (-3,35 Prozent auf 4,62 GBP), Anglo American (-3,09 Prozent auf 17,23 GBP), Rio Tinto (-2,52 Prozent auf 52,91 GBP) und Glencore (-2,01 Prozent auf 3,87 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 600 863 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 188,220 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at