Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags leichter

Um 18:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,13 Prozent tiefer bei 16 811,43 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,343 Prozent schwächer bei 16 775,10 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16 832,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 895,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 726,59 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, einen Stand von 16 623,45 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, bei 15 172,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 11 541,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 1,62 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 900,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8,69 Prozent auf 159,30 USD), NVIDIA (+ 3,60 Prozent auf 566,80 USD), O Reilly Automotive (+ 3,27 Prozent auf 984,23 USD), Synopsys (+ 3,11 Prozent auf 509,78 USD) und Micron Technology (+ 3,11 Prozent auf 84,95 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil ANSYS (-5,20 Prozent auf 328,46 USD), Moderna (-4,97 Prozent auf 100,68 USD), Lucid (-4,16 Prozent auf 2,88 USD), JDcom (-4,03 Prozent auf 23,71 USD) und PayPal (-3,20 Prozent auf 59,05 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 462 321 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,643 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 7,06 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,53 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at