Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,16 Prozent schwächer bei 1 964,98 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,320 Prozent auf 1 974,50 Punkte an der Kurstafel, nach 1 968,20 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 959,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 1 977,14 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 928,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der SLI einen Wert von 1 953,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 1 697,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Swatch (I) (+ 1,00 Prozent auf 187,55 CHF), Sandoz (+ 0,79 Prozent auf 35,74 CHF), UBS (+ 0,72 Prozent auf 26,60 CHF), Lindt (+ 0,56 Prozent auf 10 870,00 CHF) und Richemont (+ 0,53 Prozent auf 131,55 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams-OSRAM (-2,85 Prozent auf 10,56 CHF), Swiss Re (-1,74 Prozent auf 112,85 CHF), Straumann (-1,61 Prozent auf 134,85 CHF), VAT (-1,35 Prozent auf 416,70 CHF) und Partners Group (-1,14 Prozent auf 1 259,00 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 243 077 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 228,556 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

