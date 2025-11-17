SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde das Givaudan-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 3 774,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,650 Givaudan-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3 397,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 001,06 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 9 001,06 CHF entspricht einer negativen Performance von 9,99 Prozent.

Der Givaudan-Wert an der Börse wurde auf 31,36 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at