Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Givaudan-Anlage im Blick
|
17.11.2025 10:03:54
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das Givaudan-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 3 774,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,650 Givaudan-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3 397,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 001,06 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 9 001,06 CHF entspricht einer negativen Performance von 9,99 Prozent.
Der Givaudan-Wert an der Börse wurde auf 31,36 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.11.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|SIX-Handel SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.11.25
|SIX-Handel SMI zum Start in Rot (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwache Performance in Zürich: SMI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.25
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
13.11.25
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Givaudan auf 'Overweight', Ziel bleibt 3900 Franken (dpa-AFX)