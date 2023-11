Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Verluste

So bewegt sich der SPI am Dienstag.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,02 Prozent schwächer bei 14 112,06 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,849 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,023 Prozent auf 14 117,74 Punkte an der Kurstafel, nach 14 114,45 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 109,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 117,74 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, stand der SPI bei 13 568,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2023, wies der SPI einen Wert von 14 307,85 Punkten auf. Der SPI lag vor einem Jahr, am 21.11.2022, bei 14 160,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 0,482 Prozent. 15 314,62 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. 13 451,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Sonova (+ 6,16 Prozent auf 248,10 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,99 Prozent auf 3,79 CHF), Relief Therapeutics (+ 4,71 Prozent auf 1,96 CHF), Meier Tobler (+ 3,49 Prozent auf 37,05 CHF) und Sandoz (+ 1,64 Prozent auf 26,67 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Evolva (-61,54 Prozent auf 1,50 CHF), Kinarus (-50,00 Prozent auf 0,00 CHF), Spexis (-13,79 Prozent auf 0,03 CHF), Idorsia (-3,49 Prozent auf 1,88 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-2,68 Prozent auf 0,40 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Kinarus-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 22 647 546 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 264,638 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die Achiko-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at