Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge

Am Montag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,18 Prozent leichter bei 16 473,67 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,232 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,159 Prozent auf 16 477,93 Punkte an der Kurstafel, nach 16 504,15 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 473,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 484,02 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.08.2024, lag der SPI noch bei 15 810,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 15 992,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der SPI mit 14 596,92 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 13,07 Prozent zu. Bei 16 557,98 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. 14 455,60 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Relief Therapeutics (+ 2,56 Prozent auf 1,20 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 2,54 Prozent auf 26,25 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,22 Prozent auf 9,20 CHF), INTERROLL (+ 2,18 Prozent auf 2 575,00 CHF) und Addex Therapeutics (+ 2,05 Prozent auf 0,08 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen HOCHDORF (-12,08 Prozent auf 1,06 CHF), Curatis (-2,71 Prozent auf 5,74 CHF), Komax (-1,82 Prozent auf 129,80 CHF), Groupe Minoteries SA (-1,68 Prozent auf 234,00 CHF) und DocMorris (-1,60 Prozent auf 38,08 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 228 281 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 261,471 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die Talenthouse-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

