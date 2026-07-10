Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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10.07.2026 18:45:00
Schweizer Militär verlässt Microsoft-Cloud
Wegen Cloud-Zwang und geopolitischer Abhängigkeit von den USA migrieren die Cyber-Spezialisten der Schweizer Armee in Rekordzeit zur deutschen Lösung OpenDesk.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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