Scout24-Aktie deutlich fester: Scout24 vermeldet Rekord-Kundenzahl

Das große Interesse an Mitgliedschaften und Abonnements hat dem Internetportalbetreiber Scout24 zu Jahresbeginn einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert.

"Bei der Anzahl der professionellen Kunden und der privaten Abonnenten haben wir einen neuen Rekord erreicht", sagte Konzernchef Tobias Hartmann laut Mitteilung vom Donnerstag.

Im XETRA-Handel steigt die Scout24-Aktie zeitweise 1,81 Prozent auf 70,35 Euro.

Der Kurs stieg am Donnerstag stellenweise sogar auf den höchsten Stand seit Spätsommer 2021.

Mittlerweile bezahlen laut Scout24 rund 413 200 Privatkunden für Zusatzfunktionen. So werden Wohnungssuchende etwa bei Vermietern und Maklern mit Vorrang angezeigt und können die Anbieter vorrangig kontaktieren. Bei der Umsatzsteigerung machte sich auch die Übernahme der Sprengnetter-Gruppe im vergangenen Jahr bemerkbar. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel fand das weitere Wachstum der Kundenzahl ermutigend.

Dank der deutlichen Zunahme professioneller Mitgliedschaften und privater Abonnements kletterte der Konzernumsatz des ersten Quartals im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 12 Prozent auf 136 Millionen Euro. Davon blieben mit 79,5 Millionen Euro rund 16,5 Prozent mehr als um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) übrig als ein Jahr zuvor.

Bei beiden Werten schlug sich Scout24 besser als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Die operative Marge stieg um 2,4 Prozentpunkte auf 58,4 Prozent. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 39,4 Millionen Euro gut sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Der Vorstand bekräftigte unterdessen seine Prognose für 2024. Nach einem außerordentlichen Umsatzsprung im Vorjahr dürfte das Plus nun bei neun bis elf Prozent liegen. Zudem wollen Konzernchef Hartmann und Finanzchef Dirk Schmelzer die Profitabilität (bereinigte Ebitda-Marge) auf etwa 61 Prozent hieven. Im abgeschlossenen Jahr hatte die Rendite an der 60-Prozent-Marke gekratzt. Im laufenden Jahr sollen eine Steigerung der Ertragskraft und die Verbesserung der Rentabilität Vorrang haben.

Bernstein belässt Scout24 auf 'Outperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Sout24 nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Analyst Simon Baker attestierte dem Internetportalbetreiber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen soliden Start in ein weiteres Jahr mit mutmaßlich prozentual zweistelligen Wachstumsraten.

