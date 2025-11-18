Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

Rentable Scout24-Investition? 18.11.2025 10:03:39

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Scout24 eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Scout24-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 64,75 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investierten, hätten nun 15,444 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Scout24-Papiers auf 86,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 332,82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,28 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Scout24 zuletzt 6,35 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Scout24-Anteils fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Scout24-Anteils belief sich damals auf 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Scout24

