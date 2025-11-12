Deutsche Börse Aktie
12.11.2025 15:58:50
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone
Um 15:55 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,84 Prozent auf 24 398,00 Punkte.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 427,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24 197,50 Zähler.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 124,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 12.08.2025, bei 24 142,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 12.11.2024, bei 19 064,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 22,21 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell RWE (+ 6,94 Prozent auf 45,92 EUR), Infineon (+ 6,92 Prozent auf 36,23 EUR), Bayer (+ 5,47 Prozent auf 28,93 EUR), Brenntag SE (+ 4,46 Prozent auf 49,20 EUR) und Heidelberg Materials (+ 4,16 Prozent auf 213,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen EON SE (-4,68 Prozent auf 15,29 EUR), Scout24 (-3,15 Prozent auf 89,30 EUR), MTU Aero Engines (-0,52 Prozent auf 365,00 EUR), Deutsche Börse (-0,43 Prozent auf 210,00 EUR) und Hannover Rück (-0,15 Prozent auf 259,20 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 087 512 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 246,220 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
2025 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 5,16 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
