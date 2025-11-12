Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:10 Uhr steigt der DAX im XETRA-Handel um 1,15 Prozent auf 24 366,04 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,062 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,655 Prozent höher bei 24 245,89 Punkten, nach 24 088,06 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24 234,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 395,63 Zähler.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,84 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 241,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, stand der DAX noch bei 24 024,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, wies der DAX einen Stand von 19 033,64 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,68 Prozent zu. Bei 24 771,34 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 8,72 Prozent auf 36,84 EUR), Brenntag SE (+ 5,01 Prozent auf 49,46 EUR), Bayer (+ 4,19 Prozent auf 28,58 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,81 Prozent auf 212,30 EUR) und Commerzbank (+ 2,77 Prozent auf 34,47 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen EON SE (-4,93 Prozent auf 15,25 EUR), Scout24 (-2,17 Prozent auf 90,20 EUR), Siemens Energy (-0,56 Prozent auf 106,90 EUR), Deutsche Börse (-0,52 Prozent auf 209,80 EUR) und MTU Aero Engines (-0,19 Prozent auf 366,20 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 4 339 661 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 246,220 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,88 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

