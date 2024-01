SDAX aktuell: SDAX startet im Plus

Um 09:12 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,92 Prozent stärker bei 13 715,69 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 111,806 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,847 Prozent auf 13 705,36 Punkte an der Kurstafel, nach 13 590,26 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 715,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 692,42 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 2,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 13 799,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, bewegte sich der SDAX bei 12 331,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.01.2023, wies der SDAX 13 222,21 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Minus von 0,763 Prozent zu Buche. Bei 14 067,87 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 4,86 Prozent auf 10,58 EUR), AUTO1 (+ 3,35 Prozent auf 4,19 EUR), Grand City Properties (+ 2,84 Prozent auf 8,71 EUR), Hypoport SE (+ 2,70 Prozent auf 190,30 EUR) und SFC Energy (+ 2,49 Prozent auf 18,92 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil ADTRAN (-1,26 Prozent auf 7,03 USD), DEUTZ (-1,02 Prozent auf 5,36 EUR), NORMA Group SE (-0,61 Prozent auf 14,75 EUR), Elmos Semiconductor (-0,45 Prozent auf 66,80 EUR) und CompuGroup Medical SE (-0,25 Prozent auf 39,92 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die flatexDEGIRO-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 93 133 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 11,130 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,65 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at