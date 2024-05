SDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Drägerwerk Aktionären eine Freude

Drägerwerk-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Drägerwerk-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier Drägerwerk am 08.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 847,37 Prozent. Somit zahlt Drägerwerk insgesamt 3,68 Mio. EUR an Aktionäre aus. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung.

Veränderung der Dividendenrendite

Der Drägerwerk-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 49,70 EUR aus dem XETRA-Handel. Heute wird das Drägerwerk-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Drägerwerk-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Drägerwerk-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Drägerwerk weist für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 3,47 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,46 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Drägerwerk-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Drägerwerk via XETRA 3,97 Prozent erhöht. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 11,23 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (Fresenius Medical Care (FMC) St, STRATEC SE, Fresenius SE) schneidet Drägerwerk im Jahr 2023 als Spitzen-Dividenden-Aktie ab. Darüber hinaus sticht Drägerwerk als Aktie mit höchster Dividendenrendite hervor. Die zweitbeste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Fresenius Medical Care (FMC) St mit einer Dividendenauszahlung von 1,19 EUR und einer Dividendenrendite von 3,13 Prozent.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Drägerwerk

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 1,35 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,74 Prozent fallen.

Grunddaten der Drägerwerk-Aktie

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens Drägerwerk steht aktuell bei 845,498 Mio. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Drägerwerk beträgt aktuell 8,80. Der Umsatz von Drägerwerk belief sich in 2023 auf 3,374 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 5,89 EUR.

Redaktion finanzen.at