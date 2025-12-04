Hapag-Lloyd Aktie

Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

04.12.2025 18:52:38

Seeleute verdienen künftig 5,8 Prozent mehr Geld

HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Seeleute deutscher Reedereien verdienen künftig mehr Geld als bislang. Die Bezahlung werde in zwei Schritten um insgesamt 5,8 Prozent steigen, teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) aus Berlin mit. Die Gewerkschaft einigte sich in der zweiten Verhandlungsrunde mit dem Verband Deutscher Reeder (VDR) aus Hamburg.

Die Vertragslaufzeit beträgt demnach 30 Monate. Zu Jahresbeginn 2026 soll die Heuer um drei Prozent steigen und zu Jahresbeginn 2027 um weitere 2,8 Prozent.

Verdi-Verhandler André Scheer sagte, das Ziel, Reallohnverluste der vergangenen Jahre zu kompensieren, sei in dieser Runde nicht durchsetzbar gewesen. Vom VDR hieß es: "Der Tarifabschluss ist verantwortungsvoll und erkennt die Leistung der Beschäftigten an."

Laut Verdi profitieren von der Einigung Tausende Seeleute. Eine genaue Zahl nannte die Gewerkschaft nicht. Verdi-Verhandlerin Maren Ulbrich sagte auf Rückfrage, der Heuertarifvertrag betreffe allein Seeleute, die auf Schiffen unter deutscher Flagge arbeiteten.

Die meisten Schiffe der deutschen Handelsflotte sind unter ausländischer Flagge unterwegs, weil das in der Regel günstiger ist. Ende vergangenen Jahres lag der Anteil der Schiffe, die nicht unter deutscher Flagge fuhren, bei rund 85 Prozent, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mitteilte./lkm/DP/men

01.12.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
