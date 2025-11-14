Hapag-Lloyd Aktie

114,20EUR 0,20EUR 0,18%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 12:45:06

Hapag-Lloyd Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 124 Euro auf "Hold" belassen. Die Reederei habe die Erwartungen erfüllt und die Ausblicksspanne eingegrenzt, schrieb Andy Chu in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
124,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
113,80 € 		Abst. Kursziel*:
8,96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
114,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,58%
Analyst Name::
Andy Chu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AGmehr Nachrichten