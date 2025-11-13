Hapag-Lloyd Aktie
|111,40EUR
|-5,20EUR
|-4,46%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 124 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Andy Chu am Donnerstag. Der Mittelwert der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr liege um zehn Prozent über der aktuellen Konsensschätzung./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
124,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
113,10 €
|
Abst. Kursziel*:
9,64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
111,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,31%
|
Analyst Name::
Andy Chu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AGmehr Nachrichten
|
07:30
|EQS-News: Hapag-Lloyd: starkes Wachstum und solides Ergebnis nach neun Monaten (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Hapag-Lloyd: strong growth and solid results after nine months (EQS Group)
|
12.11.25
|Ausblick: Hapag-Lloyd verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|EQS-News: Ein Jahrzehnt an der Börse: Hapag-Lloyd feiert 10 Jahre nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung (EQS Group)
|
06.11.25
|EQS-News: A Decade on the Stock Exchange: Hapag-Lloyd Marks 10 Years of Sustainable Growth and Value Creation (EQS Group)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Hapag-Lloyd-Aktie fester: Megafrachter erhäl den Namen 'Wilhelmshaven Express' (dpa-AFX)
|
14.10.25
|Volle Schiffe trotz Flaute - Reedereien trotzen der Krise (dpa-AFX)