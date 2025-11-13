Hapag-Lloyd Aktie

111,40EUR -5,20EUR -4,46%
Hapag-Lloyd

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

13.11.2025 11:54:47

Hapag-Lloyd Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sell" belassen. Das operative Ergebnis (reported Ebitda) der Reederei habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, während der Umsatz dank höherer Frachtraten knapp darüber liege, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

