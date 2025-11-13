Hapag-Lloyd Aktie
|111,40EUR
|-5,20EUR
|-4,46%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sell" belassen. Das operative Ergebnis (reported Ebitda) der Reederei habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, während der Umsatz dank höherer Frachtraten knapp darüber liege, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
113,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,58%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
111,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,23%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AGmehr Nachrichten
|
07:30
|EQS-News: Hapag-Lloyd: starkes Wachstum und solides Ergebnis nach neun Monaten (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Hapag-Lloyd: strong growth and solid results after nine months (EQS Group)
|
12.11.25
|Ausblick: Hapag-Lloyd verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|EQS-News: Ein Jahrzehnt an der Börse: Hapag-Lloyd feiert 10 Jahre nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung (EQS Group)
|
06.11.25
|EQS-News: A Decade on the Stock Exchange: Hapag-Lloyd Marks 10 Years of Sustainable Growth and Value Creation (EQS Group)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Hapag-Lloyd-Aktie fester: Megafrachter erhäl den Namen 'Wilhelmshaven Express' (dpa-AFX)
|
14.10.25
|Volle Schiffe trotz Flaute - Reedereien trotzen der Krise (dpa-AFX)