Hapag-Lloyd Aktie
|114,10EUR
|-0,40EUR
|-0,35%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 72 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Für die Frachtraten der Container-Reedereien sind sie pessimistisch./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
115,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-43,63%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
114,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-43,03%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AGmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Hapag-Lloyd-Aktie verliert: Operatives Ergebnis bricht ein (dpa-AFX)
|
13.11.25
|EQS-News: Hapag-Lloyd: starkes Wachstum und solides Ergebnis nach neun Monaten (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: Hapag-Lloyd: strong growth and solid results after nine months (EQS Group)
|
12.11.25
|Ausblick: Hapag-Lloyd verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|EQS-News: Ein Jahrzehnt an der Börse: Hapag-Lloyd feiert 10 Jahre nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung (EQS Group)
|
06.11.25
|EQS-News: A Decade on the Stock Exchange: Hapag-Lloyd Marks 10 Years of Sustainable Growth and Value Creation (EQS Group)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Hapag-Lloyd-Aktie fester: Megafrachter erhäl den Namen 'Wilhelmshaven Express' (dpa-AFX)
Analysen zu Hapag-Lloyd AGmehr Analysen
|07:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|114,10
|-0,35%
